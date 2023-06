Twee op twee: Belgian Cats zetten ook Tsjechië makkelijk opzij en kunnen kwartfinale ruiken

Na de zege op dag één tegen Israël hebben de Belgian Cats nu ook makkelijk afstand genomen van Tsjechië. Het werd uiteindelijk 41-84, goed voor het vertrouwen. Zondag kunnen de Cats zich tot groepswinnaar kronen tegen Italië.

Met de steun van de Jonge Duivels in de tribune namen de Belgian Cats in de tweede groepswedstrijd op het EK in het Israëlische Tel Aviv een droomstart. Emma Meesseman met shotjes, Julie Allemand met een snedige drive en Julie Vanloo loodsten de Cats, vanuit een stevige defense en met snel basketbal, direct naar een 0-9 bonus. Petra Holesinska opende de Tsjechische score met een bom. Tsjechië speelde de nervositeit van zich af en reageerde met enkele driepunters en vond na 5-9 bij 11-13 de aansluiting. Kyara Linskens in the paint en een tweede bom van Julie Vanloo zorgden na het eerste kwart toch voor een verdiende 11-20 Belgische voorsprong na het eerste kwart.

De Cats kwamen in het begin van het tweede kwart aanvankelijk moeilijk tot scoren, maar met Julie Allemand en Emma Meesseman opnieuw op het parket werden Tsjechische balverliezen afgestraft. Maxuella Lisowa voedde de fast-breaks en Allemand/Meesseman zorgden voor 16-26. Via Emma Meesseman werd het 18-31, maar Tsjechië reageerde onmiddellijk met zes punten op een rij: 24-31. Bondscoach Rachid Méziane nam een time-out en zag Emma Meesseman (16 punten in de eerste helft) de Belgische dames naar een 26-39 tussenstand halfweg stuwen.

Nerveus en bitsig

De tweede helft begon weer nerveus en de partij werd ook bitsig. Het waren Emma Meesseman en Julie Allemand die de Belgian Cats toch na 28-41 een 30-47 voorsprong bezorgden. Met een driepunter van Julie Vanloo flikkerde er na 6 minuten en 30 seconden de ‘twintiger’ op het scorebord: 30-53. Becky Massey had intussen gescoord en Maxuella Lisowa deed dat ook. Met twee opeenvolgende bommen van Laure Resimont ging het naar 33-59. Met een driepunter at the buzzer van het derde kwart begonnen de Cats met een 33-64 voorsprong aan het slotschuifje.

Maxuella Lisowa en Serena-Lynn Geldof scoorden en van 35-68 evolueerde de score naar 40-74 en 41-88.

De Belgian Cats mogen, na twee wedstrijden op een rij in minder dan 24 uur, zaterdag eventjes de batterijen opladen. Verzorging, video, rust en een training staan uiteraard op het programma. Zondag (14.15 uur Belgische tijd) is dan de laatste groepswedstrijd en versus Italië (FIBA 14). Met 2 op 3 en zeges tegen Israël en Tsjechië wenkt nu al groepswinst en een rechtstreekse stek in de kwartfinale op het EK.

Tsjechië-België 41-84

Kwarts: 11-20, 15-19, 7-25, 8-20

België: Ramette 6 , Delaere 1, Resimont 6, Meesseman 24, Linskens 7, Mununga 2 , Geldof 2, Becky Massey 6, Lisowa 5, Billie Massey 0, Vanloo 13, Allemand 12