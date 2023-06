Vrachtwagen met grote hoeveelheid drugs ter waarde van 26 miljoen euro overvallen in Temse, chauffeur lost schot

Op de N41 in Temse, een drukke gewestweg tussen Sint-Niklaas en Dendermonde, is vrijdagochtend geschoten bij een overval op een vrachtwagen. Onbekende daders probeerden een grote hoeveelheid drugs ter waarde van 26 miljoen euro te bemachtigen.

Onbekenden zouden de vrachtwagen hebben proberen te overvallen, waarop de chauffeur door zijn voorruit op de daders zou hebben geschoten. Zij sloegen daarop te voet op de vlucht. Er zou een buit zijn van 26 miljoen euro, maar dat is niet officieel bevestigd.

De politie kwam ter plaatse en doorzocht enkele gebouwen en bedrijven, maar ook een aantal vuilnisbakken en een gracht naar mogelijk bewijsmateriaal. In de gracht werd een schoen gevonden die mogelijk van een van de daders is. Met een ladderwagen werd ook gekeken of er iets op de daken was gegooid.

In een van de containers werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. Er werden vijf grote balen aangetroffen - waarschijnlijk cocaïne. Het zou om honderden kilo’s gaan. Het parket communiceert voorlopig niet.

