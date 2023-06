Nationale Bank buigt zich over nieuw voorstel om spaarrente te reguleren

‘Wij zijn niet tegen een wettelijk initiatief. De regering blijft ons er vragen over stellen. Maar als er ook maar een klein risico is dat de financiële stabiliteit in gevaar komt, is dat teveel’, zei gouverneur Pierre Wunsch vrijdagochtend.

‘Er moet een goed evenwicht zijn tussen de vergoeding van de spaarders en de financiële stabiliteit’, zei gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank vanochtend in de marge van een persconferentie over de economische vooruitzichten. Eerder deze maand wees de bank een ander voorstel af, omdat het de stabiliteit van sommige banken in gevaar brengen. ‘One size fits all is in dit geval geen goed model’, meent Wunsch.

Tegelijk erkent hij dat er een probleem is als de concurrentie in de bankensector onvoldoende speelt. ‘Het is altijd het beste als de markt zijn rol speelt. Als dat niet gebeurt, is er een probleem’. De Belgische grootbanken zijn tot nu toe erg terughoudend in het verhogen van de spaarrente, hoewel de ECB de depositorente al acht maal verhoogd heeft. In maart zei Wunsch dat er ruimte is voor een verhoging van de spaarrente, mits tegen een redelijk tempo. Sindsdien is er niet heel veel gebeurd. ‘Het tempo van de verhogingen is inderdaad trager dan waar sommige modellen vanuit gaan’, zegt Wunsch.

Tegelijk is Wunsch bezorgd over de impact op de rentabiliteit van de banken. ‘Spijtig genoeg is het een ingewikkeld verhaal. De Belgen willen dat de banken de depositorente snel volgen, maar ook willen ze blijven genieten van hypotheken met een vaste rentevoet. De vraag is of dat allebei kan. Het klopt dat banken zich kunnen afdekken tegen renterisico’s, maar we vragen niet dat ze dat volledig doen. Wel dat ze de risico’s voldoende afdekken, rekening houdend met hun buffers. Vergeet niet dat ook Dexia zich had ingedekt tegen renterisico’s. Die bank is toch ten onder gegaan’.

De rentabiliteit van de banken is volgens Wunsch ‘de eerste verdedigingslinie’ van de stabiliteit. ‘Wie zegt dat er geen verband is tussen de winstgevendheid en de stabiliteit, verkoopt bullshit.’ Wunsch aanvaardt niet dat in het debat over de spaarrente de integriteit van de Nationale Bank in vraag wordt gesteld. Bijvoorbeeld door te suggereren dat de bank eerder de kant van de banken zou kiezen dan van de consument. ‘Vergeet niet dat wij de reputatie hebben een strenge toezichthouder te zijn. We passen heel wat regels strak toe. Wij verdedigen het algemeen belang, niet het belang van de banken’.

Dinsdag zal Wunsch in het parlement meer uitleg geven over de toestand rond de spaarrente.

