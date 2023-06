Beleggers reageren lauw op opdeling chemieconcern Solvay

De Belgische chemiegroep Solvay heeft vrijdagmorgen zijn opsplitsing in twee bedrijven in gang gezet. De twee hebben al een naam gekregen. Solvay zal verder de klassieke activiteiten groeperen, de ‘groeiafdelingen’ gaan verder als Syensqo. De beurs reageerde lauw.

De ceo van Solvay, Ilham Kadri, heeft vrijdagmorgen de krachtlijnen uit de doeken gedaan over de manier waarop het Belgische chemieconcern in tweeën wordt gehakt. Die opdeling komt niet onverwacht. Kadri maakte al meer dan een jaar geleden bekend dat het bedrijf opgesplitst zou worden. In de praktijk komt de opdeling neer op een afsplitsing van de groeiafdelingen. De aandeelhouders krijgen nieuwe Syensqo-aandelen in verhouding tot hun belang in het chemiebedrijf. Dat betekent meteen dat het nieuwe bedrijf beursgenoteerd zal zijn, bevestigde Kadri.

Ze voegde er nog aan toe dat bij de zoektocht naar een naam voor de klassieke afdelingen ‘er geen andere keuze mogelijk was’ dan de huidige benaming van het chemieconcern. Over de naam Syensqo gaf Kadri een vrij ingewikkelde uitleg. De letters refereren zowel naar het concern Solvay, medestichter Ernest Solvay als naar de befaamde wetenschappelijke congressen die hij kort voor de Eerste Wereldoorlog in Brussel organiseerde. Daar kwam het kruim van de fysici naartoe, Kadri verwees bijvoorbeeld naar Marie Curie.

De ceo van Solvay fietste vrijdagmorgen met een grote boog om de vraag over haar eigen toekomst heen. Ze hield het erbij dat in de herfst de knoop wordt doorgehakt over de leiding van het toekomstige Solvay en het nieuwe Syensqo. Kadri zei verder te verwachten dat de zeer omvangrijke familie Solvay in beide bedrijven actief zal blijven. De beursgenoteerde familieholding Solvac is de referentie-aandeelhouder van het huidige chemieconcern.

Volgens Kadri is Solvay ondergewaardeerd op de beurs. Ze greep de mediabriefing van vrijdagmorgen aan om volop promotie te voeren hoe goed beide bedrijven bezig zijn in vergelijking met hun sectorgenoten. De opsplitsing zou de aandeelhouders snel waarde moeten opleveren. En Syensqo zou volgens de bedrijfstop 40 procent van het dividend leveren.

Kredietwaardigheid zakt

Beleggers staan niet meteen te juichen. Het aandeel van Solvay verloor tijdens eerste uren van de beurshandel tussen 2 en 3 procent van zijn waarde. Daarmee was de chemiegroep het slechtst presterende aandeel van de Belgische beursindex Bel20.

De lauwe reactie heeft wellicht te maken met de kredietbeoordeling van Solvay. De bedrijfstop gaf aan dat de kredietwaardigheid van Solvay-bis na de afsplitsing van Syensqo wat lager zal liggen dan de huidige beoordeling. Dat is niet zonder belang omdat nu al duidelijk is dat Solvay-bis na de opdeling anderhalf miljard euro vers geld wil ophalen via de uitgifte van obligaties.

