De Australische Esme Etkinson heeft een tafereel kunnen filmen dat maar zelden op beeld wordt vastgelegd, namelijk twee vechtende vogelbekdieren. De vrouw was onder de indruk: ‘Na twintig minuten was er nog geen teken van stoppen.’ Volgens experts zien we in de video twee mannetjes die vechten om een territorium.

Etkinson filmde de twee razende vogelbekdieren in de wildernis van Shearwater in Tasmanië, waar de dieren wijd verspreid in het wild leven. Het vogelbekdier is het enige levende zoogdier dat eieren legt. Tijdens het broedseizoen worden de mannetjes onderling agressief en vechten ze om vrouwtjes of een territorium. Ze hebben giftige sporen aan hun achterpoten, die ze gebruiken tijdens vechtpartijen.

