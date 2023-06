Bijna 1 op de 5 varkensboeren wil zich laten uitkopen na Vlaams stikstofakkoord

Om de varkensstapel en de stikstofuitstoot te verkleinen, lanceerde de Vlaamse regering een uitkoopregeling voor landbouwers. 175 varkensboeren, of bijna 1 op de 5 van wie in aanmerking komt, wil daarop ingaan.

Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

De varkensstapel moet met 30 procent verkleinen tegen 2030. Dat heeft de Vlaamse regering vastgelegd in het stikstofakkoord. In absolute cijfers: vandaag zijn er 5,86 miljoen varkens in Vlaanderen. Dat moeten er over zeven jaar 1,8 miljoen minder zijn. Een van de ondernomen stappen om die doelstelling te halen, is de vrijwillige uitkoopregeling. De Vlaamse regering trekt daar 200 miljoen euro voor uit.

De prijs die de boeren voor hun dieren krijgen, varieert. Voor zeugen en mannelijke varkens schommelt die tussen 362 en 838 euro per stuk. Bij biggen ligt die tussen de ­16 en de 44 euro per stuk. Het ­bedrag neemt af naarmate het bedrijf ­ouder is, een gevolg van de ­Europese regels voor overheidssteun.

Uitbreiding?

Lang niet alle 4.155 Vlaamse varkenshouderijen komen in aanmerking. Enkel kleine en middelgrote bedrijven die meer dan 0,5 procent bijdragen aan de stikstofneerslag in de naburige natuur, hebben recht op een vergoeding. Zo zijn er in Vlaanderen 982. De deadline om in te tekenen op de uitkoopregeling, is morgen.

175 varkensboeren hebben intussen ingetekend. Volgens de Boerenbond is dat een laag aantal, Demir is het daar niet mee eens. De minister wil wel bekijken of er ook iets kan gedaan worden voor de varkensboeren die nog niet in aanmerking komen voor de uitkoopregeling, maar toch aangeven te willen stoppen.

