Afgelopen nacht is in de buurt van het Zwitserse dorp Brienz een grote massa stenen naar beneden gekomen. Het dorp was vorige maand al geëvacueerd en werd op een haar na door de steenlawine gemist.

De landverschuiving was te zien op de livecam die in het dorp werd geïnstalleerd. Uit de eerste beelden en een tweet van de gemeente Albula/Alvra blijkt dat de rotsmassa het dorp nipt heeft gemist. Er zou wel een stal zijn vernield en er zou ook een metershoge afzetting zijn ontstaan langs de kantonweg.

In de loop van de nacht was ‘fase blauw’ afgekondigd. Dat betekent dat binnen de 24 uur een aardverschuiving zou kunnen plaatsvinden. Wegen en een spoorlijn werden afgesloten. Niemand mocht het dorp nog in, uit vrees voor een nakende aardverschuiving. De snelheid waarmee de aarde verschoof, was sinds donderdagochtend maal tien gegaan, zei de gemeente op Twitter. Een crisiscel volgde de toestand de hele nacht op.

#InfoGFS: In der Nacht ist ein grosser Teil der #Insel Richtung Brienz/Brinzauls abgegangen. Die Felsmassen verfehlten das Dorf nur knapp: Auf der Kantonsstrasse beim Schulhaus hinterliessen sie eine meterhohe Ablagerung. #BrienzerRutsch #GlückGehabt pic.twitter.com/yedkdjPiKa — Gemeinde Albula/Alvra (@AlbulaAlvra) June 16, 2023

Brienz ligt in het zuidoosten van de Zwitserse Alpen. Vorige maand al was ‘fase rood’ afgekondigd, omdat de rotswand van twee miljoen kubieke meter Brienz dreigde te verpletteren. Het dorp met 84 inwoners werd ontruimd.

Aangepast parcours voor Ronde

De Ronde van Zwitserland trekt vrijdag door de regio. Door de wegafsluitingen is de start van de zesde etappe uitgesteld naar 12.30 uur en verplaatst naar Chur. De rit wordt ook ferm ingekort, meer dan 65 kilometer wordt geschrapt.

