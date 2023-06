Zonnig weer met stapelwolken en maxima tot 28 graden

Het is vrijdag zonnig. In de namiddag krijgen we in het binnenland wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 of 28 graden in het centrum.

De wind is zwak uit veranderlijke richting met een voorkeur voor noord tot noordoost. Over het westen en het noordwesten is de wind soms matig, zegt het KMI.

Vanavond en in het begin van de nacht is het vrijwel helder. Na middernacht verschijnen er meer hoge sluierwolken vanaf het westen. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. In de grote steden blijft het warmer met minima tussen 16 en 18 graden. De zwakke tot matige noordenwind wordt geleidelijk zwak en veranderlijk.

Zaterdag is het vaak zonnig met stilaan wel meer hoge wolkenvelden en later ook stapelwolken. Heel lokaal kan het tot een buitje komen. Het is warm tot zeer warm met maxima van 22 graden aan zee, 24 graden in de Hoge Venen tot 29 graden in de Kempen. De wind is meestal zwak en veranderlijk. Aan de kust waait er een matige noordoostenwind.

Zondag start met zon en hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en kan er lokaal een bui met onweerachtig karakter vallen. ‘s Avonds bereikt een zone met buien en onweer ons land vanuit Frankrijk. Het is opnieuw zeer warm bij maxima van 23 tot 31 graden. De zwakke tot matige wind is veranderlijk of zuidoostelijk en later zuidelijk.