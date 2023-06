Slash houdt de boel recht bij Guns N’ Roses: Gelukkig kan een gitaar haar stem niet verliezen

In het publiek bij Guns N’ Roses was het een onophoudelijk komen en gaan van liefhebbers en teleurgestelden. Zo ging het helaas ook met Axl Roses stem, tot aan een sterk slot.

Om met de deur in huis te vallen: ja, Guns N’ Roses begon op tijd aan zijn set als headliner op Graspop en ja, ze hadden er zin in. De band bouwde in zijn 38-jarige geschiedenis een reputatie op voor chaos, gevaar en nukkigheid: het waren factoren die zowel deel uitmaakten van hun opgang als van hun deconfiture. Maar sinds Axl Rose en Slash de gitaren in 2016 opnieuw gelijk stemden, bouwt de band weer een betrouwbare livereputatie op.

Guns N’ Roses Gezien op Graspop op 15 juni

Bij hun vierde passage op Graspop koos de band, net als in 2018, voor een marathonconcert van drie uur. Dat gaf Rose ruim de tijd om dieselgewijs op gang te komen, want het eerste uur was er één om te vergeten. ‘It’s so easy’ bleek vocaal allesbehalve een makkelijke klus voor de nochtans kwiek dartelende frontman. De falsetto’s in de Velvet Revolver-song ‘Slither’ zong Rose alsof hij onder een te koude douche stond. En ook ‘Welcome to the jungle’ kwam niet goed uit de verf: wie ‘I’m gonna watch you bleed’ zingt, klinkt niet overtuigend in een Donald Duck-stemmetje.

Roses snerpende schreeuw was ooit genoeg om bezorgde ouders rusteloze nachten te bezorgen, maar de jaren en het leven eisten hun tol. Gelukkig zijn gitaren makkelijker te onderhouden dan stemmen. Slash toverde onophoudelijk gitaarmagie uit zijn hoge hoed. In ‘Welcome to the jungle’ streelde hij zijn snaren met de vlakke hand, alsof het een krolse kat betrof. In het door bassist Duff McKagan gezongen ‘TV Eye’ van The Stooges, gaf hij zijn instrument dan weer een gemeen pak rammel. Door ‘Rocket queen’ vlocht hij flarden Prince, en met een eindeloze solo voor ‘Sweet child o’ mine’ kreeg hij de wei - twee uur ver in de set - voor het eerst aan het dansen.

Dat was niet altijd een evidentie. Tijdens de show was het in het publiek een komen en gaan van geïnteresseerden en teleurgestelden. ‘Civil war’ en ‘Live and let die’ lokten een golfje naar voor, ‘Estranged’ en ‘Anything goes’ jaagden die weer weg. De afwezigen hadden voor een keer géén ongelijk: wie kwam voor de hits, moest wachten tot het derde uur. Daarvoor was het voer voor liefhebbers met doorzettingsvermogen.

Maar de die hards werden wel beloond: in het laatste uur vond Rose alsnog zijn draai. De klassiekers ‘Sweet child o’ mine’ en ‘November Rain’ bracht hij teder en beheerst: het toegewijde publiek hielp hem met het volume. Drummer Frank Ferrer zette nog een flink stel poten onder ‘Locomotive’, en voor ‘Knocking on heaven’s door’ liet het alweer aangezwollen publiek nog even luid van zich horen. Die eerbied dankte Guns N’ Roses aan een indrukwekkende carrière - maar geenszins aan hun eerste twee uur.