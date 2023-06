Antwerpse chemiepionier maakt cosmetica duurzamer

‘Wie van feestelijke inhuldigingen houdt, is bij Oleon aan het goede adres’, zegt ceo Moussa Naciri grappend. Binnen twee weken opent het chemiebedrijf – dat zijn wortels heeft in ons land, maar vandaag in handen is van de Franse groep Avril – een nieuwe fabriek in Texas, en donderdag vierde het feest onder de blakende zon op zijn site in het Antwerpse Oelegem, langs het Albertkanaal. De reden: na jarenlang onderzoek en ontwikkeling opende Oleon een gloednieuwe en innovatieve installatie voor de productie van oleochemicaliën, waarbij zowel de CO 2 -uitstoot (tot -40 procent, volgens Naciri) als de afvalberg (-60 procent) fors wordt gereduceerd.

Oleon is de Europese marktleider in oleochemie, dat is de chemische bewerking van plantaardige of dierlijke oliën en vetten tot basisgrondstoffen voor onder meer cosmetica, kaarsen, tandpasta, inkt, smeermiddelen, schoonmaakproducten of voeding. ‘De esters (een van de organische verbindingen in de oleochemie, red.) die hier in Oelegem worden geproduceerd, gaan via de haven van Antwerpen de hele wereld rond om verwerkt te worden in een enorm breed en gevarieerd gamma van producten’, zegt Naciri.

Energiezuiniger en veiliger

In tegenstelling tot klassieke chemische bedrijven, werkt Oleon (en de oleochemie) op basis van hernieuwbare grondstoffen, zoals zonnebloemolie of varkensvet. Door een steeds grotere focus op duurzaamheid bij producenten, heeft het bedrijf de wind in de zeilen, en wil het nog meer inzetten op het afbouwen van zijn ecologische voetafdruk. De nieuwe installatie, die esters fabriceert op basis van natuurlijke enzymen of eiwitten is daarbij een echte ‘gamechanger’, zegt Jeroen Dirckx, de managing director voor derivaten van Oleon. Zo kan er onder meer geproduceerd worden op lagere temperaturen, wat niet alleen energiezuiniger maar ook veiliger is.

De installatie werd ontwikkeld door een consortium van bedrijven, onderzoeksorganisaties en universiteiten. Van de totale investeringskosten, 17,4 miljoen euro, kwam 13,3 miljoen euro van Europese subsidies. Maar ‘zonder die steun zullen dergelijke projecten er niet komen’, zegt Naciri. ‘Er is zoveel onzekerheid wanneer je zoiets start.’

‘In termen van kapitaaluitgaven is dit misschien niet zo’n grote investering,’ zegt Dirckx, ‘maar wel een heel belangrijke.’ De installatie, die jaarlijks 3.000 ton esters zal produceren (of zo’n 5 procent van de productie in Oelegem), moet een testcase worden om de technologie op termijn ook in andere Oleon-fabrieken over heel de wereld (van Frankrijk en Duitsland tot in Maleisië) te gebruiken. ‘Als we deze weg voortzetten, zijn we in staat om op lange termijn impactvolle veranderingen teweeg te brengen in de Europese industrie’, besluit Naciri.