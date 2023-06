De Amerikaanse ex-comedy-acteur Bill Cosby wordt aangeklaagd door negen vrouwen. Ze zeggen dat hij hen tussen 1979 en 1992 heeft gedrogeerd en seksueel misbruikt in huizen, kleedkamers en hotels in Las Vegas, Reno en Lake Tahoe, in de staat Nevada. De vrouwen klagen hem aan omdat de gouverneur van Nevada zopas een ‘lookback law’ aannam. Die maakt een einde aan een verjaringstermijn van twee jaar voor seksuele misdrijven tegen volwassenen.