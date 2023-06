Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet wil een totaalverbod op vluchten die opstijgen én weer landen op Belgische bodem. De impact op de CO 2 -uitstoot zou beperkt zijn, maar Gilkinet wil zo ‘een ecologische absurditeit’ aan banden leggen.

Gemiddeld vijf keer per dag stijgt in ons land een vliegtuig op om even later alweer te landen op een andere Belgische luchthaven. ­Vorig jaar vonden 1.800 dergelijke korteafstandsvluchten plaats. Het ...