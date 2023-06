Zieken we binnenkort drie dagen uit zonder doktersbriefje? “Dat is een risico”, zeggen artsen

Vooruit en Groen willen de termijn om zonder ziektebriefje afwezig te zijn, optrekken.

Sinds november is het niet meer nodig om je werkgever een ziektebriefje te bezorgen als je één dag ziek bent. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil verdergaan en pleit er nu voor om de termijn naar drie dagen op te trekken. Coalitiepartner Groen vroeg dat vorig jaar al, maar die ene dag was het bekomen compromis. ‘Het huidige systeem is vooral een last voor huisartsen en werkt averechts’, zegt Vandenbroucke. ‘Overbodige paperasserij moeten we vermijden.’ Vicepremier Petra De Sutter (Groen) zegt dat minder attesten uitschrijven meer ruimte in de agenda voor patiënten betekent.

Fraude voorkomen

Werkgevers verzetten zich tegen het voorstel. Zelfstandigenorganisatie NSZ zegt dat het de deur open zal zetten voor misbruik.

Danny Van Assche (Unizo) meent dat onterechte afwezigheden bestreden moeten kunnen worden. ‘We willen voorkomen dat kort verzuim leidt tot een verstoring van de arbeidsorganisatie en dat de werklast belandt bij de collega’s en de werkgever’, zegt Van Assche. ‘Vandaag is het ziektebriefje het enige instrument om mogelijke fraude te voorkomen.’

Artsenvereniging BVAS, zelf aangesloten bij Unizo, sluit zich aan bij de kritiek en vreest dat een uitgesteld doktersbezoek kan leiden tot een verergering van een eventuele aandoening.

Huisartsenvereniging Domus Medica is wel voorstander van het voorstel. ‘Iedereen met gezondheidsklachten blijft welkom bij de huisarts’, zegt voorzitter Jeroen van den Brandt. ‘Maar burgers weten meestal wel dat zelfzorg kan volstaan bij een milde luchtweginfectie of diarree. Het heeft geen zin dan in de wachtzaal te zitten om vervolgens te horen dat ze moeten uitzieken.’ Groen en Vooruit vonden nog geen meerderheid binnen de coalitie voor de regeling.

Lees ook