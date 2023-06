Europees Parlement wil uitbreiden: elf extra zetels, alstublieft

Het Europees Parlement wil een upgrade van 705 naar 716 zetels. Met het voorstel hoopt het de ondervertegenwoordiging van enkele lidstaten weg te werken.

De Unie van 2019 is niet meer die van 2023. De verhoudingen tussen de bevolkingsaantallen zijn gewijzigd, waardoor het parlement best mee schommelt, klinkt de redenering. In een stemming op donderdag laat het Europees halfrond weten dat het elf extra zitjes nodig heeft om de vertegenwoordiging op punt te stellen. Spanje en Nederland halen zo twee extra parlementsleden binnen. In het geval van Oostenrijk, Denemarken, Slowakije, Ierland, Slovenië en Letland gaat het telkens om één.

Volgens de Europese verdragen mag het parlement niet groter worden dan 750 leden. Er mag één voorzitter zijn en lidstaten krijgen tussen de 6 en 96 stoeltjes toebedeeld, afhankelijk van het bevolkingsaantal. Als er nieuwe landen in de EU komen, moet de puzzel opnieuw gelegd worden. Net zoals het geval was bij de Brexit, toen een land de Unie verliet.

Met het groen licht voor 716 zitjes in Straatsburg, kaatst het parlement de bal nu naar de Europese Raad. Daar zullen de leiders van de EU-lidstaten moeten beslissen of ze instemmen met de nieuwe zetelverdeling. Het Europees Parlement hoopt op witte rook voor de Europese verkiezingen in juni 2024.

