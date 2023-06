Het platenlabel van de Duitse rockband Rammstein, Universal, zal voorlopig geen marketing- en promoactiviteiten voor de band meer uitvoeren. Dat meldt Der Spiegel. Universal zet Rammstein in de koelkast nu het Berlijnse parket een onderzoek heeft geopend naar zanger Till Lindeman voor zedendelicten en verkoop van verdovende middelen.

Een week geleden wilde Universal zich nog niet over de zaak uitspreken. Nu is dat anders. ‘De beschuldigingen tegen Till Lindemann hebben ons geschokt en we hebben het grootste respect voor de vrouwen die zich in deze zaak zo moedig hebben uitgesproken’, stelde een woordvoerder van Universal Duitsland.

