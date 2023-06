Woning beschoten en beklad in Borgerhout, twee verdachten opgepakt in Nederland

In Borgerhout is in de nacht van woensdag op donderdag een huis beschoten en beklad. Twee verdachten werden kort na de feiten opgepakt in Nederland, zo bericht Gazet van Antwerpen.

Het huis in de Maréestraat in Borgerhout werd beklad en beschoten. De politie vond één kogelinslag in een rolluik. Mogelijk hebben de daders zich van adres vergist, want de bewoners van het getroffen pand zijn geen bekenden van de politie, maar hun buren wel.

Kort na de feiten in Antwerpen kon de Nederlandse politie, op aangeven van de Antwerpse politie, twee verdachten arresteren, aldus Gazet van Antwerpen.

