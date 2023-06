Hoge Raad voor de Justitie voert geen bijzonder onderzoek in zaak-Sanda Dia

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) zal geen bijzonder onderzoek voeren naar de rechterlijke uitspraak in de zaak-Sanda Dia. Dat laat de raad weten in een persbericht.

De HRJ mag ‘zich op geen enkele wijze uitspreken over de inhoud van een rechterlijke beslissing’, schrijft het orgaan donderdag in een persbericht. ‘Ook de HRJ moet binnen deze rol de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecteren zoals voorzien in artikel 151 van de grondwet.’

Afgelopen week boog de Kamercommissie Justitie zich nog over de vraag of de HRJ moest worden ingeschakeld voor een onderzoek naar eventuele fouten in het proces rond de zaak-Sanda Dia. De Raad zegt in het persbericht niet blind te zijn ‘voor de emoties die het arrest in de samenleving heeft losgemaakt’. De raad zegt het positief te vinden dat het ‘maatschappelijke debat wordt gevoerd’.

De HRJ is een onafhankelijk orgaan dat losstaat van het parlement, de regering en de rechterlijke macht. Hij oefent een externe controle uit op de werking van de rechtbanken en hoven in ons land.

Eerder voerde de HRJ al wel al onderzoeken uit naar de dood van de Slovaak Jozef Chovanec en de dood van de 23-jarige Julie Van Espen.

