Belgian Cats openen EK basketbal met demonstratie tegen gastland Israël

De Belgian Cats hebben hun EK-ambities kracht bijgezet met een glansprestatie in hun openingswedstrijd. Emma Meesseman en co. dolden veertig minuten lang met een weerloos Israël, een van de twee gastlanden. Het werd 108–59.

De Belgian Cats pakten in de Tel Aviv Arena en tegen het gastland Israël (FIBA 49) met een verschroeiende start uit. Emma Meesseman en Kyara Linskens scoorden in the paint en Julie Vanloo voegde daar onmiddellijk een driepunter aan toe: 7–0. Vanloo bleef met bommen uitpakken en bij 14–6 hadden de Cats na de studieronde een eerste kloofje beet. Emma Meesseman incasseerde na amper een kleine vijf minuten al een tweede fout en verdween naar de bank. Julie Vanloo en Julie Allemand stuwden de Belgian Cats wel naar een 20–8-voorsprong, maar Israël toonde veerkracht en Alyssa Baron en Yarden Garzon milderden met driepunters naar 23–18. De Israëlische fans zorgden voor een hels sfeertje en de Cats moesten in de slotfase van het eerste kwart een versnelling hoger schakelen. Julie Allemand met een knappe drive en Laure Resimont met een bom zorgden voor een 28–18 Belgische bonus na het eerste kwart.

Laure Resimont ging op haar elan verder, scoorde 11 punten zonder misser, waaronder nog twee driepunters, en was de bezielster van de 34–18. De Belgian Cats waren gelanceerd en met opnieuw Emma Meesseman op het parket en een score van Becky Massey ging het snel naar een 40–18-tussenstand in het voordeel van de indrukwekkende Belgische dames. Kyara Linskens lukte de 50–26, maar kwam weer slecht neer op haar rechtse ellenboog en moest voor verzorging naar de bank. Het trio Vanloo-Meesseman-Allemand liet niet begaan en na een waanzinnige eerste helft fonkelde er halfweg een 61–34-stand op het scorebord. De Belgian Cats pakten in de eerste helft met schitterende shotselectie uit: 22 op 34 shots, waarvan 9 op 15 driepunters en 8 op 9 vrijworpen.

Belgen geven visitekaartje af

In het begin van de tweede helft bleef Julie Vanloo met snoeperige assists uitpakken richting Emma Meesseman en scoorde zelf ook haar vijfde bom. Meesseman lukte de bij 73–41 de dertiger en mocht meteen gaan rusten. Bethy Mununga plukte rebounds en Antonia Delaere scoorde ook een driepunter. Bondscoach Rachid Méziane roteerde verstandig met de ganse selectie en in het derde kwart kreeg de basisvijf een welverdiende pauze en zette Becky Massey zelfs de veertiger op het scorebord: 81–41.

De Belgian Cats begonnen het slotschuifje met een 85–43 bonus. Alle speelsters bleven echter tot het gaatje gaan. Veel inzet en ook verdedigende intensiteit zorgden na nieuwe bommen van Laure “The Mask” Resimont voor 90–45 en Kyara Linskens lukte de century: 100–50. Uiteindelijk zegevierden de Belgische dames na een beklijvende prestatie met: 108–59

De Belgian Cats gaven op dit EK meteen hun visitekaartje af. Israël is slechts 49ste op wereldranking. Een opener op hun zevende opeenvolgende groot toernooi met winst met meer dan 100 punten Veel rust is er echter niet voor de Belgian Cats. Vrijdag spelen ze al om 11.15 uur Belgische tijd de tweede wedstrijd in poule B tegen Tsjechië. De Tsjechen wonnen hun eerste partij na een nagelbijter met 58–61 van Italië.

België-Israël 108–59

Kwarts: 28–18, 33–16, 24–9, 21–15

België: Ramette 0, Delaere 5, Resimont 22, Meesseman 23, Linskens 12, Mununga 0, Geldof 4, Becky Massey 7, Lisowa 5, Billie Massey 0, Vanloo 16, Allemand 14

