Ondanks bemiddelingspogingen van de burgemeester is de spanning tussen de katholieke geloofsgemeenschap in Berlaar en pastoor Michel Brasseur te snijden. ‘Zijn regels zijn te streng.’

De kinderen in Berlaar willen hun vormsel niet doen omdat het ‘te saai’ is, een muziekband die regelmatig in de kerk optrad, is ermee gestopt omdat de nieuwe pastoor hun teksten aanpast en steeds meer ...