Hoe kan het dat Buitenlandse Zaken visa verleende voor de komst van de burgemeester van Teheran en dertien andere Iraniërs? De Kamer maakte het minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) lastig, maar die schoof de hete aardappel door naar de Brusselse minister Pascal Smet (Vooruit).

‘Een smet op het imago van Brussel.’ Dat was de teneur in de Kamer over de komst van de burgemeester van Teheran, die de Brussels Urban Summit bijwoonde. Dat is een internationale top van burgemeesters ...