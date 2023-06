Inflatie blijft nog jarenlang te hoog

Door loonsverhogingen stijgen de prijzen van arbeidsintensieve diensten. Daarom kan van een rentepauze geen sprake zijn, vindt ECB-voorzitter Christine Lagarde.

De achtste renteverhoging was nog maar nauwelijks een feit, of daar werd de negende al aangekondigd. ‘Ja, we moeten nog meer doen’, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde nadat ze had bekendgemaakt dat de ECB-depositorente van 3,25 naar 3,50 procent gaat. ‘Dus is het waarschijnlijk dat er ook in juli nog een verhoging komt.’ Een rentepauze, zoals de Amerikaanse centrale bank heeft ingelast, is bij de ECB niet aan de orde. ‘We zijn niet tevreden over de inflatievooruitzichten.’

Dat Lagarde zo’n forse taal sprak, komt doordat de strijd tegen de inflatie moeizaam verloopt. De bank zag zich zelfs gedwongen de inflatieverwachtingen naar boven bij te sturen. Zelfs in 2025 zal de doelstelling van 2 procent nog niet bereikt worden, is de verwachting. Vooral de kerninflatie (zonder energie en verse voeding) blijkt hardnekkiger dan verwacht. De ECB brengt dat in verband met de sterke arbeidsmarkt, waardoor de lonen opwaarts bewegen. In het eerste kwartaal werden er bijna een miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd in de eurozone, en de werkloosheid blijft dalen. Om voldoende personeel te vinden, moeten bedrijven de lonen optrekken. Anders dan in België worden de lonen in de meeste Europese landen niet automatisch aan de inflatie aangepast.

Overtollig geld opdweilen

Van een loon-prijsspiraal is echter nog geen sprake, volgens de ECB-voorzitter. Maar de loonsverhogingen zijn wel belangrijk in arbeidsintensieve diensten, zoals horeca en toerisme. Vooral in de zomermaanden geven de Europeanen daaraan heel wat geld uit. Op die manier sijpelt de inflatie door in heel wat bestedingen.

Tegelijk maakt de ECB werk van het opdweilen van het overtollige geld dat tijdens de coronacrisis in de economie is gepompt. Vanaf juli gaat de bank het geld van sommige afgeloste obligaties in haar portefeuille niet langer herinvesteren. Op die manier zal de enorme stapel obligaties dus langzaam maar zeker inkrimpen. Bovendien lopen op 28 juni een aantal gunstige leningen af die de ECB tijdens de pandemie aan de banken heeft toegekend. Op die dag moet 476,8 miljard euro terugbetaald worden. Nooit eerder werd in één beweging zoveel overtollig geld uit de economie verwijderd. Het betekent ook dat de banken minder geld ter beschikking zullen hebben om tegen een gunstig rentetarief bij de ECB te parkeren. De winsten die ze uit de stijgende depositorente kunnen puren, worden minder groot.