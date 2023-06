‘Ik voelde me opgejaagd wild’: Conner Rousseau deelt video om zich te outen

‘Een publiek geheim waarmee ik worstel.’ Vooruit-voorzitter Conner Rousseau toont zich openhartig in een interview dat hij verspreidde via sociale media. De socialist wil niet langer verstoppen dat hij zowel op mannen als vrouwen valt.

‘Het is geen issue, maar je moet het wel zeggen.’ In een video, enkele weken geleden opgenomen door het productiehuis Bargoens, bespreekt de kopman van Vooruit de druk die hij voelt om klaarheid te scheppen over zijn geaardheid. ‘Ik ben op een punt gekomen dat het me verlamt’, klinkt het bij Rousseau. ‘Ik struggle met mijn geaardheid. Ik weet niet wat ik ben. Het is niet leuk als iedereen er een term op wil plakken.’ De socialistische voorzitter valt ‘minstens op de twee’ en is ‘niet volledig hetero’. Tegelijk verklaart hij een ‘stevige kinderwens’ te hebben.

Bekijk hier de video op Youtube.

Rousseau lijkt erg op zijn gemak tijdens het gesprek met Eric Goens, die het interview afneemt in een stijl gelijkaardig aan zijn VRT-programma Het huis. Rousseau spreekt 13 minuten lang vrijuit in korte broek en op kousen. Achter hem hangt een grote poster van Nieuwpoort. Op sommige momenten klinkt muziek onder de woorden van de voorzitter. Soms wisselt het beeld naar Roussau die op zijn smartphone tokkelt of in de keuken aan de slag is.

Lang wilde de socialist het voorbeeld van de Nederlandse premier Mark Rutte volgen. Het is onduidelijk of die een partner heeft en zijn privéleven is voor de bevolking een groot vraagteken. ‘Tot we hier zitten’, zegt Rousseau. ‘Ik voel me opgejaagd wild. Ik snak naar adem. Ik hoop dat dit me adem kan geven.’

Ook de verkiezingen voerden de druk op, zegt de voorzitter. ‘Het komend jaar wordt zwaar.’ Rousseau wilde zich tot aan de verkiezingen op zijn werk storten, maar ‘het knaagt’. ‘Ik heb een professionele verantwoordelijkheid. Ik wil het risico niet nemen dat het mij belemmert om de beste versie van mezelf te zijn op professioneel vlak.’ De socialist hoopt dat hij ‘op dat vlak’ met rust gelaten wordt.

Enkele jaren een ‘struggle’

Rousseau heeft al enkele jaren een ‘struggle’ met zijn geaardheid. Daarmee kon hij in de eerste plaats bij vrienden terecht. Zijn moeder hoorde zijn verhaal ‘een week of twee, drie geleden’. De afgelopen jaren werd het alleen maar moeilijker om zijn geaardheid te verstoppen. ‘Alsof ik in een klein lokaal sta waar de muren steeds dichter komen.’

De Vooruit-voorzitter geeft aan dat er veel roddels over hem de ronde doen. ‘Op een dag kreeg ik een telefoontje met de vraag: “Heb je een relatie met X?” Maar ik kende X helemaal niet.’ Hij maakt de vergelijking met een spelletje op kamp waarbij een zin wordt doorgefluisterd. Het laatste kind in de rij zegt de zin dan luidop. ‘Da’s verschieten zuh.’ ‘Dat is wat er met mij constant gebeurt’, zegt de voorzitter zonder verder in detail te gaan.

‘Ik hoor alles. Ik weet hoe mensen over mij denken zonder het te zeggen.’

‘Tijdens mijn tienerjaren voelde het als een doosje dat dicht moest blijven’, zegt Rousseau in de video. ‘Ik was goed in tennis en slecht in voetbal. Maar eigenlijk wilde ik dansen.’ Hiphop, duidt de partijleider. ‘Mama vond dat goed, maar ik zag teleurstelling bij mijn papa. Op school werd ik ermee gepest. Het was ingrijpend en ik voelde me eenzaam.’ Rousseau verklaart dat hij als jonge tiener op een bepaald moment werd vastgehouden in een douche na een groepsritje met mountainbikes. Er werden foto’s genomen, zijn geslachtsdeel werd weggegomd en de beelden raakten verspreid op school. Volgens de voorzitter was hij toen ongeveer 14 jaar oud. ‘Toen ben ik gestopt met dansen.’

Lees ook