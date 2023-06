Graspop gaat van start: de temperaturen kleuren rood, de weide zwart

Ook de zon speelt het spelletje mee op Graspop: de vierdaagse Metal Meeting gaat van start onder een loden warmte. Guns n’ Roses probeert dat vuur er vanavond in te houden.

Het ziet weer zwart van het volk in Dessel. Op de Stenehei verzamelt de uitverkochte Graspop Metal Meeting voor zijn 26ste editie meer dan 50.000 bezoekers per dag, en die houden zich allemaal aan de klassieke, duistere dresscode.

De temperatuur loopt op de weide vlot op tot 27 graden, maar dat weerhoudt de festivalgangers er niet van om zware arbeid te verrichten: bij het Canadese Spiritbox gingen de crowdsurfers vlot over het publiek. Toch lijken zij het hoofd koeler te houden dan het cashless betaalsysteem dat Graspop dit jaar introduceerde: dat ging in de eerste uren van het festival al meteen even plat.

Foto: Koen Bauters

De komende vier dagen zullen onder meer Slipknot, Gojira, Parkway Drive en Def Leppard proberen om die temperatuur nog verder de hoogte in te jagen. Guns n’ Roses mag de openingsavond afsluiten: het is de vierde keer dat Axl Rose en co. neerstrijken in Dessel. Daarmee hebben ze hier al meer ervaring dan een andere opgemerkte naam op de affiche: Helmut Lotti zal zich zondag wagen aan een metalhommage.

Foto: Koen Bauters