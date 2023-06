Gezonken migrantenboot voor Griekenland: vrees voor honderden doden

Op de boot die voor de Griekse kust is gezonken, zaten mogelijk 750 mensen aan boord. Een overlevende heeft gezegd dat er ook honderd kinderen in het ruim zaten.

De kustwacht heeft beelden verspreid van de vissersboot vol migranten die dinsdag verging voor de kust van de Peloponnesos, nog voordat die begon te zinken. Daarop is te zien dat het dek vol mensen stond. De Griekse autoriteiten zeggen dat waarschijnlijk het hele schip vol mensen zat, ook benedendeks. Schattingen van het aantal opvarenden lopen uiteen van 400 tot 750.

Foto: REUTERS

Zeker 78 mensen kwamen om en 104 mensen zijn gered. Dat betekent dat mogelijk nog honderden mensen vermist zijn. De Griekse autoriteiten hebben bij daglicht de zoektocht naar slachtoffers van de scheepsramp hervat.

Het schip was volgens de Griekse kustwacht rond het middaguur (Belgische tijd) al gespot door een vliegtuig van de Europese grensorganisatie Frontex. Daarna werd het schip urenlang gevolgd. Zo’n twaalf uur voor de ramp zou voor het eerst contact gelegd zijn met opvarenden. Zowel de autoriteiten via satelliettelefoon als schepen in de buurt boden volgens de kustwacht hulp aan. Er werd eten en drinken overgedragen, maar verdere hulp werd afgeslagen.

Uiteindelijk zonk het schip in zo’n tien tot vijftien minuten in een van de diepste delen van de Middellandse Zee. De migrantenboot was vertrokken vanuit de Oost-Libische havenstad Tobroek, op zo’n 350 kilometer ten zuiden van Kreta

Griekenland heeft drie dagen van rouw afgekondigd.

