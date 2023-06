Schieten op vrijwilligers

In het overstroomde Cherson zag fotograaf Gert Jochems hoe hulpverleners ondanks de oorlogsomstandigheden hun werk blijven doen.

In Cherson zijn ondertussen alle mensen die dat wilden uit de overstroomde gebieden geëvacueerd. Vrijwilligers uit de hele wereld – ik zag een Mexicaan, een Ier en een Amerikaanse – varen wel nog uit op zoek naar achtergebleven huisdieren. Woensdag, rond zes uur s’ avonds, wordt de plaats waar ze de bootjes aan land brengen beschoten door Russisch mortiervuur. De meeste vrijwilligers slagen erin zich op tijd in veiligheid te brengen in een betonnen cilindervormig prefab torentje dat daar speciaal voor geplaatst is. Behalve John (71), een Brit die in Hongkong woont. Een granaatscherf is in zijn buik terechtgekomen. Niet al te erg, blijkt achteraf.

Als ik later op de avond aan Oleg, een dertiger uit Cherson die de buitenlandse vrijwilligers coördineert, vraag of de Russen nu echt doelbewust op vrijwilligers hebben geschoten, antwoordt hij dat dat voor honderd procent zeker zo is. ‘Ze schieten al heel de week op ons, ook toen we nog burgers evacueerden. De plaatsen waar we in het water gaan, veranderen dagelijks omdat de situatie van het water alsmaar wijzigt. Toch weten ze ons telkens te vinden. Ze zien ons met drones. Maar er zijn hier ook nog veel mensen die met de Russen samenwerken. Vooral ouderen, die nog onder de Sovjet-Unie geleefd hebben en die waarschijnlijk hopen dat het leven weer gratis wordt. Hier in de straat is er pas nog een vrouw van 80 jaar gearresteerd.’