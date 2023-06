Een eerste poging van de christendemocraten om de natuurherstelwet te kelderen, is mislukt. Maar de voorstanders kunnen nog niet juichen. De commissie leefmilieu van het Europees Parlement kreeg de stemming niet op tijd afgerond.

De zaal in Straatsburg waar de 88 leden van de commissie leefmilieu van het Europees Parlement donderdagmorgen zouden beslissen over de natuurherstelwet, was te klein voor de medewerkers en journalisten ...