Niet alleen Iraanse burgemeester in Brussel, ook Russische viceburgemeester

De burgemeester van Teheran kwam naar een top in Brussel met dertien landgenoten. Nu blijkt er ook een Russische delegatie aanwezig.

De Brussels Urban Summit, een top van burgemeesters van grote steden, opende maandag met een speech van Vitali Klitsjko. De burgemeester van Kiev zou aanvankelijk fysiek zijn gekomen, maar was verhinderd door de recente Russische aanvallen met drones en bracht zijn openingstoespraak via een live videoverbinding. De burgemeester van de Oekraïense stad Lviv kon wel aanwezig zijn in Brussel en er waren nog genodigden uit de Oekraïense steden Zhytomyr en Vinnytsia.

Maar ook de viceburgemeester van de Russische stad Kazan blijkt nu op de top te zijn, zo brengt La Libre Belgique. Navraag bij het kabinet van Pascal Smet (Vooruit) bevestigt de aanwezigheid van Eugénia Lodvigova, samen met de Russische secretaris-generaal van de UCLG Eurasia, de grootste vereniging van subnationale overheden met hoofdkwartier in Barcelona.

Eerder ontstond er al ophef over de aanwezigheid van de burgemeester van Teheran op diezelfde top in Brussel. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) had de komst van de Iraanse hardliner Alireza Zakani mogelijk gemaakt op expliciete vraag van Pascal Smet, minister van Internationale Betrekkingen voor het Brussels Gewest.

Voor de Russen trad het ministerie van Buitenlandse Zaken niet in actie. ‘Onze ambassade in Moskou heeft geen enkel visum uitgereikt aan de personen waarvan sprake’, aldus Lahbib. De Russen kwamen ofwel met een ouder Schengenvisum of verkregen er een via de ambassade van een ander Schengenland.

14 Iraniërs

In de plenaire vergadering diende Peter De Roover (N-VA) hierover een ordemotie in, zodat de minister van Buitenlandse Zaken zou komen uitleggen wat het visumbeleid in ons land is. ‘Het is oorlog in Oekraïne en wij nodigen de onderburgemeester van Kazan uit? Een landgenoot zat 455 dagen onterecht vast in Iran, een land dat bovendien dreigde met executie. En enkele weken na de gevangenenruil is een topfiguur uit dat regime welkom in ons land? Dan is ons land een dweil. Buitenlandse Zaken moet een lijn trekken en had een signaal moeten uitsturen naar Iran: wat er gebeurd is in die 455 dagen, is geen bagatel voor ons. Maar blijkbaar zijn wij niet in staat om een vuist te maken. We staan zo zwak op onze pootjes dat we die vernedering moeten ondergaan.’

Zijn partijgenoot Darya Safai kaartte eerder in De Standaard al aan dat er in de entourage van de Iraanse burgemeester ook veiligheidsagenten meeliepen, die foto’s maakten van demonstranten tegen het Iraanse regime in Brussel. Navraag bij Lahbib leert dat er in totaal veertien visums werden uitgedeeld aan de Iraniërs, wat een stevige vertegenwoordiging lijkt voor het bezoek van een burgemeester aan een conferentie.

Brussel is deze week gaststad voor een bundeling van drie stadsconferenties, met de Metropolis World Congress. Er zijn meer dan 160 burgemeesters uit de hele wereld. Koningin Mathilde woonde vandaag de top bij voor een ‘powerlunch’. De Iraanse delegatie is intussen weer vertrokken.

