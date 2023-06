Europese rente voor achtste maal omhoog

De ECB heeft de beleidsrente verder opgetrokken naar 3,50 procent.

De verhoging is zowat de minst verrassende van de afgelopen tijd, want ECB-voorzitter Christine Lagarde had naar aanleiding van de vorige vergadering, in mei, al laten uitschijnen dat deze maand een volgende stap zou volgen.

Met een inflatie van 6,1 procent in mei kan de ECB moeilijk anders dan voortgaan op het uitgestippelde pad van renteverhogingen. Daarin verschilt het beleid in de eurozone met dat van de Verenigde Staten. De Federal Reserve besliste woensdagavond om het rentepeil ongewijzigd te laten, omdat de inflatie al een overtuigend neerwaarts traject laat zien. In de VS lag het prijspeil in mei 4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is het laagste inflatiepeil sinds maart 2021. In de eurozone gaat de inflatie ook wel naar beneden, maar nog onvoldoende. De daling is vooral veroorzaakt door de lage energieprijzen. Onderliggend ging het cijfer nauwelijks lager.

De eurozone is weliswaar in een lichte recessie terechtgekomen, maar dat is voor de ECB geen reden voor een koerswijziging. Economen verwachten dat de rente in juli nogmaals met een stapje van 0,25 procent omhoog zal gaan, en daarna wellicht voor langere tijd op hetzelfde peil wordt gehandhaafd.

De renteverhoging van vandaag is de achtste op rij. In twee gevallen ging het om een stap van 0,75 procentpunt en viermaal ging de rente met 0,50 procentpunt omhoog. De verhoging van juni is, na die van mei, de tweede van 0,25 procentpunt.

De hogere ECB-beleidsrente vergroot de kloof met de Belgische spaarrente verder. Geen van de vier grootbanken biedt momenteel een standaard spaarformule aan met een rente van meer dan 1,25 procent. Het Spaanse Santander is momenteel de koploper op de Belgische spaarmarkt met een formule die 2,25 procent biedt.

