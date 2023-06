In de provincie Luik werd vorige nacht vriestemperatuur opgemeten

In Bütgenbach, op de grens Duitsland, is de temperatuur in de nacht van woensdag op donderdag net onder het vriespunt gezakt. Dat blijkt uit waarnemingen van Noodweer Benelux. ‘Officieel zakte de temperatuur in het nabijgelegen Elsenborn “maar” tot 4,9 graden, maar dat wil niet zeggen dat de meting niet klopt’, duidt KMI-weerman David Dehenauw.

Terwijl grote delen van het land kampen met een hittegolf en stedelingen hun huizen amper gekoeld krijgen, duikelen de temperaturen in de laaggelegen valleien van de Ardennen flink naar beneden. ‘Dat komt door de combinatie van een heldere hemel, een droog landschap en weinig wind’, legt meteoroloog David Dehenauw uit. ‘Let wel: in de provincie Luik heerst officieel geen hittegolf.’

‘In het weerstation van het KMI in Elsenborn, een deelgemeente van Bütgenbach, daalde de temperatuur in de nacht van woensdag op donderdag tot 4,9 graden. Maar enkele kilometers verderop, in het hogergelegen station van Mont-Rigi bij het Signal de Botrange, daalde de temperatuur maar tot 10,4 graden. Dé temperatuur bestaat dus niet. Zelfs in Ukkel, waar verschillende weerhuisjes maar enkele meters uit elkaar staan, noteren we verschillen. Het is dus denkbaar dat de temperatuur vorige nacht tot net onder het vriespunt zakte in de Ardennen’, besluit Dehenauw.

Belgisch Siberië

De vrieskou in Bütgenbach is typisch voor een ‘koudegat’. Dat is een gebied waar koude lucht zich ophoopt tijdens heldere, windstille nachten. Zo koelt het ‘s nachts snel af aan de grond. Omdat koude lucht compacter is dan warme lucht, zal de koude lucht altijd de laagste positie opzoeken door de zwaartekracht. Koudegaten liggen daarom meestal in valleien met lage hellingen. Bovendien koelt een droge bodem nog sneller af dan een natte, laat Noodweer weten.

Bütgenbach is het bekendste koudegat van België. Het gebied ligt in een hoogtedal omgeven door de toppen van de Hoge Venen. De koude lucht verzamelt zich daar rond twee dorpen, ‘het Belgische Siberië’. Volgens de waarnemingen van Noodweer ging de temperatuur ook in de dorpen Mürringen en Braunlauf bijna onder het nulpunt.

In de steden koelt het voorlopig weinig af, mede door het hitte-eilandeffect waarbij gebouwen warmte vasthouden. En ook de hitte overdag is niet voorbij. ‘Pas vanaf zondagnamiddag- en avond laten de weerkaarten de eerste buien met kans op onweer zien’, klinkt het nog bij Dehenauw.

