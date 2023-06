Planbureau: ‘Tekort en schuld lopen verder op’

Bij ongewijzigd beleid zal het begrotingstekort in 2028 oplopen naar 5,5 procent. Dat heeft het Planbureau uitgerekend.

Het overheidstekort zal de komende jaren niet afnemen, maar integendeel toenemen. Dat voorspelt het Planbureau in zijn economische vooruitzichten voor België. Dit jaar zal het tekort afklokken op 4,8 procent. Als er niet wordt ingegrepen, zal het over vijf jaar 5,5 procent bedragen. Dat is dus bijna dubbel zoveel als de 3 procent die de Europese Commissie toestaat. Slecht nieuws, want vanaf volgend jaar valt de opschorting van de begrotingsregels weg. Dan zullen regeringen weer geloofwaardige trajecten moeten uitstippelen richting 3 procent. Anders komen ze onder Europees toezicht.

De afgelopen jaren is het tekort opgelopen doordat de overheid maatregelen nam om de impact van de coronacrisis en de inflatiegolf te verzachten. De komende jaren zijn die uitgaven niet meer nodig. Toch loopt het tekort verder op. ‘De groei van de ontvangsten volstaat niet om de groei van de uitgaven te dekken’, stelt het Planbureau vast. Oorzaken zijn onder meer de hogere investeringsuitgaven, bijvoorbeeld voor defensie, en de electorale cyclus die ook lagere overheden aanzet tot uitgaven. Daarnaast blijven de sociale uitgaven sneller groeien dan de economie. Het minimumpensioen en de toevloed van vluchtelingen kosten veel geld. De kosten van de geïndexeerde uitkeringen nemen toe door de inflatie. Daarnaast spelen ook de stijgende rentelasten in het nadeel van de overheidsfinanciën. In 2019, vóór de pandemie, raamde het Planbureau dat het tekort volgend jaar zou uitkomen op 2,7 procent. Nu wordt ervan uitgegaan dat het tekort dan 4,7 procent zal bedragen.

Negatief sneeuwbaleffect

De oplopende begrotingstekorten doen ook de staatsschuld stijgen. In 2028 zal die 114 procent bedragen van het Belgische bruto binnenlandse product (bbp). De positieve dynamiek van hoge groei en relatief lage rentelasten, die de relatieve omvang van de schuld de afgelopen jaren deed afnemen, zal vanaf volgend jaar verdwenen zijn. Dan stijgt de schuld niet alleen in absolute zin, maar ook als die uitgedrukt wordt in procent van het bbp. Een negatief sneeuwbaleffect, waarbij de gemiddelde rente hoger is dan de economische groei, zal wel uitblijven.

De Belgische economie blijft de komende vijf jaar in een gezapig tempo van ruwweg zo’n 1,4 procent per jaar groeien, denkt het Planbureau. De inflatie zal geleidelijk aan dalen, maar pas in 2025 onder het gewenste niveau van 2 procent zakken. Dit jaar zullen de gezinnen wel 4,4 procent meer te besteden hebben dan vorig jaar, door de combinatie van geïndexeerde lonen, dalende inflatie en de energiesteun.

De economen hebben ook het winstpeil van de bedrijven onder de loep genomen. ‘Van graaiflatie lijkt in de brede economie geen sprake’, stellen ze vast. Dit jaar zal de winstmarge terugvallen doordat bedrijven meer moeten uitgeven aan de geïndexeerde lonen.

Een verontrustende vaststelling is wel dat de uitstoot van broeikasgassen in België te traag daalt. De uitstoot van de energiesector zal in 2026 stevig stijgen door de sluiting van de kerncentrales. De verwachting is dat de uitstoot in de sectoren die nog niet onder de verplichte emissierechtenhandel vallen, zoals gebouwen en transport, in 2028 maar met 20 procent zal gedaald zijn. Volgens de aangescherpte ‘Fit for 55’-doelstellingen moet dat 47 procent zijn. ‘We zijn daar dus zeer ver van verwijderd’, aldus het Planbureau. Het voegt er wel aan toe dat de inschattingen gebaseerd zijn op ongewijzigd beleid.

Wat de arbeidsmarkt betreft, zal de doelstelling om de tewerkstellingsgraad op 80 procent te brengen ook in 2028 niet behaald worden. België blijft dat jaar steken op 78,8 procent, of 74,6 procent volgens de Europese definitie. Dat ligt niet aan de toestroom van vluchtelingen. De impact daarvan op de tewerkstellingsgraad is ‘verwaarloosbaar’. Wel blijft de werkgelegenheid groeien en de werkloosheid dalen.

