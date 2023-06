De hitte doet het beton zinderen in de hoofdstad. Brusselaars zoeken de schaarse verkoeling op. ‘Als je de auto moet nemen om een beetje te kunnen afkoelen, wat is dan het nut van in de stad te wonen?’

‘Je moet je hoedje ophouden, het is te warm’, maant een moeder haar kleuter aan. Het jongetje smijt het hoofddeksel zo’n drie keer op de grond wanneer we hem passeren: een zweethoofd is nog erger dan ...