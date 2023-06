Commissie Leefmilieu van Europees Parlement stelt stemming over natuurherstelwet uit

Door de vele amendementen was er geen tijd meer om over het hele ontwerp te stemmen. Op 27 juni wordt er verder gestemd.

Het was een dubbeltje op zijn kant. De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, wou dat het voorstel weggestemd wordt. Maar die vraag werd nipt verworpen door de commissie met een stemming van 44 tegen 44.

Hoe de andere fracties zouden stemmen, was niet altijd duidelijk. Dat maakte van de commissievergadering een spannende vertoning. Ze eindigde wel op een sisser. Door tijdgebrek kon de commissie de stemming niet afwerken. Op 27 juni wordt er verder gestemd over de amendementen, gevolgd door een eindstemming over de tekst.

