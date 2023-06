Als een hond of kat vergiftigd is, kan die gered worden door een bloedtransfusie. Maar dat wordt nog te weinig gedaan omdat er een tekort is aan bloed. Daarom is er een rekruteringsdag georganiseerd om donoren te zoeken.

In de Berchemse AniCura Dierenartsenpraktijk Plantijn wachten honden met hun baasjes geduldig tot het aan hen is. De volgende hond is Fleur, een bordercollie van twee jaar. Vrolijk kwispelend trippelt ...