Visser heeft half uur tijd nodig om enorme meerval uit Maas te hijsen

Visser Roy Strik heeft dinsdagavond ruim een half uur moeten sleuren om zijn gigantische vangst aan boord te hijsen op de Maas in Maaseik. Aan zijn haak hing een meerval van twee meter en ruim zeventig kilo. ‘Een absoluut record voor onze haven,’ klinkt het enthousiast bij de havenmeester van Heerenlaak, Rik Schroyen.

Het was de havenmeester zelf die dinsdagavond een oververmoeide visser over boord van zijn schip zag hangen. ‘De man vroeg of we hem niet even een handje konden helpen. Hij was effectief al een halfuur aan het trekken om zijn buit aan boord te krijgen. Met een paar man konden we de kanjer boven water halen. Toen moesten wij toch ook even in onze ogen wrijven’, erkent Havenmeester Rik Schroyen. Na enkele foto’s werd de vis weer teruggezet.

Het gaat om een uitzonderlijke vondst. Eerder werden in ons land records van 1,80 meter en 1,92 meter opgetekend.

Visser vangt meerval van twee meter lang. Foto: Rik Schroyen

