Duizenden Polen protesteren tegen strenge abortuswet na dood zwangere vrouw

Duizenden Polen zijn op straat gekomen om te protesteren tegen de strenge abortuswet in hun land. De acties ontstonden na de dood van een zwangere vrouw tijdens een ziekenhuisbehandeling. ‘Door politieke beslissingen sterven vrouwen in Poolse ziekenhuizen en anderen zijn gewoon bang om zwanger te worden.’

Vrouwenrechtenorganisaties hebben betogingen georganiseerd in meer dan vijftig Poolse steden en gemeenten. De demonstranten scandeerden onder meer ‘schande’ en droegen foto’s van de overleden Dorota Lalik bij zich. De vrouw stierf op 24 mei in een ziekenhuis in Nowy Targ, in het zuiden van het land, drie dagen nadat haar vruchtwater was gebroken.

Volgens haar familie stierf de 33-jarige vrouw aan bloedvergiftiging nadat de foetus van twintig weken in haar baarmoeder was afgestorven. De Poolse wetgeving staat abortus toe in het geval van gevaar voor het leven van de zwangere vrouw. Maar critici zeggen dat de regels zo streng zijn dat artsen bang zijn om abortussen uit te voeren.

De familie van Lalik beschuldigt het ziekenhuis ervan dat het niet op tijd het noodzakelijke onderzoek heeft uitgevoerd en niet heeft geïnformeerd dat het leven van Lalik in gevaar was. ‘Niemand heeft gezegd dat een miskraam had kunnen worden opgewekt en Dorota had kunnen worden gered, omdat de overlevingskansen van de baby klein waren’, vertelde haar man Marcin aan het dagblad Gazeta Wyborcza.

‘Alles is politiek’

De Poolse premier Mateusz Morawiecki waarschuwt tegen de ‘politisering’ van de zaak-Dorota Lalik. Het links-liberale parlementslid Katarzyna Kotula reageerde woensdag op een betoging in Warschau: ‘Alles is politiek als je een vrouw bent in Polen. Door politieke beslissingen sterven vrouwen in Poolse ziekenhuizen en anderen zijn gewoon bang om zwanger te worden.’

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Lalik. Het onderzoekt ook twee soortgelijke sterfgevallen in hetzelfde ziekenhuis.

