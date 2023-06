Boris Johnson was ‘opzettelijk onoprecht’ over Partygate, besluit onderzoekscommissie

De voormalige Britse premier Boris Johnson heeft de parlementsleden misleid en was ‘opzettelijk onoprecht’. Dat schrijft de onderzoekscommissie van het Partygate-schandaal in het rapport dat donderdag werd gepubliceerd.

De commissie onderzocht of Johnson tegen het Britse parlement had gelogen over de feestjes in zijn ambtswoning, die ingingen tegen de toenmalige coronamaatregelen. Volgens het rapport heeft hij zich daar meermaals schuldig aan gemaakt.

Boris Johnson kon het rapport vorige week al inkijken. Daarop gaf hij vrijdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag als parlementslid. Zo ontkomt hij aan een schorsing van 90 dagen, die het rapport als sanctie aanraadt.

‘De commissie is van mening dat als de heer Johnson nog steeds lid zou zijn, hij voor 90 dagen uit de dienst van het parlement zou moeten worden ontheven wegens herhaalde minachting en poging tot ondermijning van het parlementaire proces’, klinkt het.

De commissie adviseert ook om Johnson geen voormalige ledenpas te geven. Die geeft toegang tot het parlement na de ambtstermijn.

