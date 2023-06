Deed Beyoncé-boost Zweedse inflatie pieken?

Stijgende prijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne of de problemen in de aanvoerketen? Niet in Zweden. Daar zou de economie afgelopen maand een hogere inflatie genoteerd hebben door de passage van Beyoncé.

De Amerikaanse r&b-superster begon haar wereldtournee dit jaar in Stockholm. Ze trad er twee dagen na elkaar op en lokte meer dan 80.000 fans naar de Zweedse hoofdstad. De vraag naar hotelkamers en restaurantbezoekjes zou zo groot geweest zijn, dat het effect zichtbaar werd in de economische statistieken. De inflatie bedroeg er in mei 9,7 procent, hoger dan verwacht.

En toch staan de Zweden in de toekomst mogelijk niet afkerig tegen een nieuw bezoek van Beyoncé: volgens economische ramingen zal haar tournee tegen het laatste optreden in september ongeveer 2,3 miljard euro aan inkomsten hebben opgebracht, berekende Michael Grahn, econoom bij Danske Bank.

Gunstige wisselkoers

Zoekopdrachten naar logies in de steden waar de tournee plaatsvindt, schoten omhoog na de aankondiging, meldde Airbnb al. Tickets voor de concerten waren binnen een paar dagen uitverkocht en de prijzen op de doorverkoopmarkt gingen door het dak. De concerten in Stockholm, waar Beyoncé twee avonden lang speelde voor een publiek van 46.000 fans, trokken naar verluidt fans uit de hele wereld - vooral uit de VS, waar een sterke dollar tegenover de kroon kaartjes in het Scandinavische land een relatief koopje leken.

Dat één ster zo’n impact heeft is ‘zeer zeldzaam’, meldde Grahn nog en voegde eraan toe dat grote voetbaltoernooien een soortgelijk effect kunnen hebben. Op sociale media liet hij weten dat de trends in juni wellicht weer normaal worden.

