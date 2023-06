In een op de vier ziekenhuizen kun je geen MRI-scan meer laten uitvoeren zonder ereloonsupplementen te betalen. De verschillen tussen ziekenhuizen zijn groot en ook armere mensen moeten dokken. ‘Onaanvaardbaar’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De kosten van een ziekenhuisbezoek blijven stijgen. Opname in een meerpersoonskamer kostte in 2021 - en dus voor de opstoot van de inflatie - al meer dan 5 procent meer dan in 2019. Ook de kost van dagopnames ...