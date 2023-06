Drie dagen afwezig op het werk moet kunnen zonder ziektebriefje, vindt Vandenbroucke: ‘Huidige systeem werkt averechts’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat ook voor een afwezigheid van drie dagen op het werk geen ziektebriefje nodig is. Hij hoopt zo huisartsen meer ruimte geven om patiënten te zien die daar wel echt nood aan hebben.

‘We hebben al een kleine stap gezet door mensen één dag thuis te laten zijn zonder verplicht ziektebriefje’, zei Vandenbroucke op Radio 1. ’Want hoe het was, werkt het niet. Mensen gaan naar de dokter en die schrijft hen vaak een ziektebriefje voor meerdere dagen, terwijl één dag vaak al genoeg is. We zien dat ook in gegevens van Acerta: door die beperkte maatregel zijn er meer mensen die een dag thuis blijven, maar er zijn duidelijk minder ziektebriefjes van mensen die langer thuis zijn. Het huidige systeem is dus vooral een last voor huisartsen en het werkt eigenlijk averechts.’

Als je echt ziek bent moet je wel naar de dokter, benadrukt Vandenbroucke. ‘Maar overbodige paperasserij moeten we vermijden voor die huisartsen. Je moet niet voor het minste een papiertje gaan vragen bij de dokter, die mensen zijn overbelast. Ik pleit hier al lang voor en hier is momenteel geen meerderheid voor binnen de regering. Er is veel weerstand bij werkgevers ook, maar ik denk dat ze zich vergissen. Ik heb hen gevraagd om mij meer cijfers te bezorgen, laat ons naar de feiten kijken. Ik blijf hiervoor gaan.’

Vandenbroucke heeft collega’s binnen hun bevoegdheden gevraagd grote kuis te houden in hun sector op de attesten die gevraagd worden, bijvoorbeeld bij sportclubs. ‘Stop met voortdurend vooral kinderen en jongeren naar de dokter te sturen. Van enkele collega’s heb ik daar al echt goeie reacties op gekregen.’

Lees ook