Je elektrische auto gauw even gratis opladen terwijl je gaat winkelen: geniet ervan zolang het nog duurt. Gratis laadpalen zijn onbetaalbaar geworden voor winkelketens en zullen in sneltempo verdwijnen.

Supermarktketen Lidl was jaren de grote voortrekker in gratis laden. In 2021 werd de honderdste Lidl-winkel uitgerust met een gratis laadpaal. Aan elk van die filialen kon je twee auto’s kosteloos opladen ...