Droog en warm weer houdt nog even aan

Vandaag is het eerst volop zonnig, maar daarna verschijnen er in het binnenland stapelwolken. ‘s Avonds lossen deze weer op, zo meldt het KMI.

De maxima liggen rond 22 graden in de Hoge Venen en tussen 24 en 28 graden elders.

Vanavond verdwijnen de stapelwolken en vannacht krijgen we een sterrenhemel. De minima liggen tussen 8 en 13 graden in de Ardennen en tussen 12 en 16 graden elders.

Ook vrijdag kunnen er in de namiddag wat stapelwolken opduiken, maar de zon blijft de hoofdrolspeler. De maxima liggen rond 21 graden op het strand, rond 22 of 23 graden in de Hoge Venen en rond 27 of 28 graden in het centrum.

Ook dit weekend blijft het zonnig en warm, pas vanaf zondagavond en -nacht groeit de kans op buien met onweer.