Australië verbiedt bouw Russische ambassade naast eigen parlement

De Australische regering heeft donderdag een wet gestemd die de bouw van een nieuwe Russische ambassade in de buurt van het parlement in Canberra verbiedt. Het verbod komt er om veiligheidsredenen.

De wet werd al na enkele uren debat goedgekeurd; ‘We hebben snel gehandeld om te vermijden dat de huurlocatie een formele diplomatieke aanwezigheid wordt’, zei de eerste minister Anthony Albanese donderdag op een persbriefing. Volgens hem kreeg de regering ‘duidelijk veiligheidsadvies’ over de risico’s van Russische aanwezigheid zo dicht bij het eigen parlement.

De eerste minister veroordeelde ook opnieuw ‘de illegale en immorele invasie door Rusland in Oekraïne’.

Volgens de Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neil zou de nieuwe ambassade net naast het parlementsgebouw zijn gekomen. De wet verbiedt op die plaats ‘elke toekomstige diplomatieke aanwezigheid’.

De aanwezigheid van een Russische diplomatieke vertegenwoordiging in Australië wordt niet in vraag gesteld, klonk het nog. De ambassade bevindt zich nu in de wijk Griffith, in het zuiden van Canberra.

