De klimcourgette groeit als een kool, in die mate dat we misschien moeten gaan zeggen dat kolen groeien als een klimcourgette. Ze staat tegen een zonnige tuinmuur. Met wat bamboestokken en ijzerdraad fröbelde ik een rek in ­elkaar. Nu kan de courgette klimmen en kruipen zoals ze volgens haar veredelde genen voorbestemd is te doen.