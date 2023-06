De migrantenboten blijven zinken: weer 78 doden op Middellandse Zee

Zeker 78 migranten zijn woensdag verdronken voor de Griekse kust. Volgens de Verenigde Naties zijn er dit jaar tussen Noord-Afrika en Zuid-Europa al bijna duizend mensen omgekomen of vermist.

Hoe wrang ook, het hoeft inmiddels niet meer te verbazen dat er steeds weer tientallen migranten verdrinken in de Middellandse Zee. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn er dit jaar tussen Noord-Afrika en Zuid-Europa al bijna duizend mensen omgekomen of vermist geraakt. Woensdag verdronken minstens 78 migranten toen hun boot kapseisde voor de Griekse kust.

De Griekse autoriteiten meldden woensdagmiddag dat ze ook 104 mensen van de gezonken boot gered hadden. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties waren er mogelijk tot vierhonderd mensen aan boord, overlevenden stelden dat er tot zevenhonderd opvarenden waren. Een ambtenaar van het Griekse ministerie van Scheepvaart zei tegen het persbureau AP voor nog meer doden te vrezen.

Hulp geweigerd

De migrantenboot was vertrokken vanuit de Oost-Libische havenstad Tobroek, op zo’n 350 kilometer ten zuiden van Kreta, en werd dinsdag laat voor het eerst opgemerkt door EU-grensagentschap Frontex, ­ongeveer tachtig kilometer van de kust van het Griekse kuststadje ­Pylos, op het schiereiland Peloponnesos. Een kustwachtschip naderde de boot, die op weg was naar Italië, en bood hulp aan. Volgens de Griekse kustwacht weigerden de migranten die hulp.

De Griekse publieke radio- en tv-omroep Ellinikí Radiofonía ­Tileórasi meldde dat de meeste opvarenden mannelijke twintigers waren. Ze zouden afkomstig zijn uit Egypte, Syrië en Pakistan. Aan de reddingsactie namen zes kustwachtschepen, een marinefregat, een militair transportvliegtuig, een helikopter van de luchtmacht, verschillende private vaartuigen en een drone van Frontex deel.

Impliciete kritiek

De schipbreuk komt een dag nadat de Internationale Organisatie voor Migratie een rapport heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat er in zes jaar tijd nooit zoveel migranten stierven op zee. Met 3.789 sterf­gevallen was 2022 het dodelijkste jaar sinds 2017.

Slechts één ramp met een ­migrantenboot eiste dit jaar tot nu toe nog meer slachtoffers dan die van woensdag: in februari zonk er voor de Italiaanse kust een boot die afkomstig was uit de West-Turkse havenstad Izmir, met 94 doden tot gevolg. Sinds 2014 zijn er meer dan twintigduizend doden en vermisten geregistreerd in het centrale deel van de Middellandse Zee, waardoor dit de gevaarlijkste oversteekplaats voor migranten ter ­wereld is.

Griekse verpleegkundigen staan de schipbreukelingen bij na aankomst in Kalamata. Foto: Stelios Misinas/reuters

Filippo Grandi, vluchtelingencommissaris voor de Verenigde Naties, riep in de nasleep van de ramp op om meer veilige migratieroutes te creëren voor mensen op de vlucht. ‘Alleen verdriet en boosheid (overheerst, red.) na nog maar eens een dodelijke tragedie op de Middellandse Zee’, tweette hij. Daarbij uitte hij impliciete kritiek op het migratieakkoord dat de ­Europese lidstaten vorige week ­sloten. Daarbij lag de nadruk op de creatie van meer detentie­centra, niet op hervestiging, een programma waarbij migranten worden gescreend in een derde land en de levensgevaarlijke oversteek in een bootje op zee niet hoeven te riskeren.

Volgens de Verenigde Naties zijn er dit jaar tot nu toe ongeveer 72.000 vluchtelingen en migranten aangekomen in Italië, Spanje, Griekenland, Malta en Cyprus. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er 40.000. Als oorzaken van het sterk gestegen aantal bootmigranten wijzen experts onder meer naar de lastige situatie voor migranten in Libië en Tunesië en naar het ­ontoegankelijker maken van de Balkanroute, over land.

