De schoolmeester die in Schorvoort decennialang leerlingen aanrandde, riskeert acht jaar cel. Tegen zijn ex-directrice werd een jaar cel gevorderd.

‘Klootzak!’, klonk het in de gangen van de Turnhoutse rechtbank, in de richting van Peter T. (62). De man gaf 38 jaar les in het vierde leerjaar van de Sint-Franciscusschool in Schorvoort, bij Turnhout ...