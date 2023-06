De Belgische voetbalbond is intensief op zoek naar linksvoetige verdedigers. Vooral de linksbackpositie is al jaren een knelpunt bij de Rode Duivels. En daar moet verandering in komen.

Bondscoach Domenico Tedesco liet de Rode Duivels in zijn eerste interlands in een viermansdefensie voetballen, waardoor onze ­nationale ploeg voor het eerst in ­jaren weer met een echte linksback speelde ...