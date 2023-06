Europalia Georgië heeft programma klaar

De nieuwe editie van het festival Europalia, gewijd aan Georgië, loopt van 4 oktober tot 14 januari. Blikvangers zijn twee tentoonstellingen: over de avant-gardekunst in Bozar en over de culturele uitwisselingen en migraties in Museum Kunst en Geschiedenis.

Koren krijgen een centrale rol op het festival, in traditionele avonden en in interdisciplinaire creaties. De pianiste Khatia Buniatishvili speelt een solorecital in Bozar, de schrijfster Nino Haratischwili komt voor het eerst naar België als theaterregisseur met Phaedra in flames (KVS), het startdeel uit een trilogie over sterke vrouwen. Wiels, Smak en Muhka zoomen in op hedendaagse kunstenaars.

Lees ook