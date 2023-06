Jan Peumans met wapen gespot in Heusden-Zolder

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Minister van sport

Gisteren vond in Heusden-Zolder de officiële opening plaats van een nieuwe velodroom. Een aantal betrokken beleidsmakers en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) mochten als eersten een aantal toertjes rijden op de wielerbaan. Jan Peumans (N-VA) gaf het startschot. Het Kuipke in Gent krijgt dus af te rekenen met concurrentie, want de velodroom in Heusden-Zolder is zo de tweede overdekte wielerbaan in Vlaanderen die voldoet aan de UCI-normen. TV Limburg maakte beelden van de minister die mee vooraan de groep fietste. ‘Een beetje rapper alstublieft’ klonk het opeens door de zaal. Voor iemand achter in het peloton lag het tempo duidelijk te laag.

Geen minister van sport

Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) – geen minister van Sport – heeft, samen met een aantal andere auteurs, een boek geschreven over de geschiedenis van RWDM, de voetbalclub uit Sint-Jans-Molenbeek. Als supporter wil hij de onderbelichte geschiedenis van de club de nodige aandacht geven. ‘Soms lijkt het alsof Brussel maar twee ploegen heeft: Union en Anderlecht’, zegt hij in Bruzz. En daar wil hij met dit boek graag verandering in brengen.

Gentse schepen

De Gentse Schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) wordt samen met schepen Filip Watteeuw de lijsttrekker voor Groen bij de lokale verkiezingen in Gent. Dat ze de lokale boven de nationale politiek verkiest, vindt ze perfect verdedigbaar. ‘Het is een positieve keuze om voor het lokale niveau te gaan’, zegt ze in een interview aan Knack. ‘Met mijn schepenambt heb ik helemaal geen tijd om in een parlement te zitten. Denk aan een bepaalde burgemeester van een bepaalde grootstad die nooit opduikt in het parlement’. Zo gaf ze nog een sneer aan Bart De Wever (N-VA).

Liberale verjaardag

Op 14 juni 1846, exact 177 jaar geleden, werd in het Brusselse stadhuis de liberale partij gesticht: de eerste politieke partij van ons land. Voor de gelegenheid postte Georges-Louis Bouchez (MR) op Twitter een foto van Manneken Pis in het kostuum van Charles Rogier, een van de eerste sleutelfiguren van de liberale partij. ‘Happy birthday to us!’ tweette de partijvoorzitter.