Na maanden geruzie tussen de liberalen en de groenen geeft Habeck, de groene Duitse minister van Economie en Klimaat, wat toe. De grote shift start niet in 2024, ook gasketels die op waterstof kunnen draaien mogen nog worden ingebouwd.

Robert Habeck had z’n hoofd bijna op het kapblok gelegd. ‘Misschien moeten we ons afvragen of deze regering nog kan functioneren’, zei de minister van Economie en Klimaat dinsdagmiddag toen de onderhandelingen ...