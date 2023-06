EU blijft big tech viseren: Google riskeert boete en opsplitsing

De Europese Commissie heeft Google opnieuw beschuldigd van machtsmisbruik. Google riskeert een miljardenboete en zal mogelijk een deel van zijn reclamedivisie verplicht moeten verkopen.

Google, van oorsprong een zoekmachine, haalt een groot deel van zijn inkomsten uit advertentie-inkomsten. Op die online-reclamemarkt is de Amerikaanse techreus, die inmiddels talloze diensten aanbiedt, actief op alle fronten. De multinational zamelt gegevens van gebruikers in, verkoopt adverteerdersruimte en treedt op als online tussenpersoon voor adverteerders die twijfelen waar ze het best hun reclameboodschap plaatsen en voor welke prijs.

Het is die machtspositie die de Europese Commissie heeft onderzocht en die nu leidt tot nieuwe beschuldigingen aan het adres van de techgigant. Volgens Brussel maakt Google zich al sinds ten minste 2014 – dus bijna tien jaar lang – schuldig aan machtsmisbruik door zichzelf als bedrijf systematisch te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie.

Biedingen ‘verklappen’

Zo zou Google aan zijn eigen bemiddelaar hebben ‘verklapt’ wat het beste bod is van concurrentie in een strijd om een plek op een website. Daarnaast vermeed Google dat concurrerende bemiddelaars bij de adverteerder in beeld kwamen, waardoor het reclame-aanbod van Google zelf steevast het interessantst was.

‘Onze eerste bekommernis is dat Google zijn marktpositie heeft gebruikt om zijn eigen bemiddelingsdiensten te bevoordelen. Dat heeft mogelijk niet alleen de concurrenten van Google, maar ook de belangen van uitgevers geschaad, en het heeft de kosten van adverteerders doen stijgen’, verklaarde Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager woensdag.

Belangenconflict

Volgens de Europese Commissie is ‘de situatie van inherente belangenconflicten’ niet houdbaar. De Europese concurrentiewaakhond, die zijn bezwaren overmaakte aan de Amerikaanse techgigant, dreigt daarom niet alleen met een nieuwe boete (die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet). Google dreigt op bevel van Europa ook delen van zijn reclamediensten verplicht te moeten verkopen. Al is het voorlopig niet duidelijk welke reclame-onderdelen precies.

Het is de vierde zaak van de Europese Commissie tegen Google, dat behalve de zoekmachine onder meer de videostreamingdienst Youtube, Google Maps en het besturingssysteem Android exploiteert. In de drie eerdere zaken slikte Google uiteindelijk telkens een zware boete. Alle inbreuken samen hebben de techreus in totaal al 8 miljard euro gekost. Maar nu dreigt het bedrijf daarbovenop ook nog (deels) te worden opgeknipt.

Google protesteert

Net als in eerdere inbreukprocedures, gooit Google de handdoek echter nog niet in de ring. ‘We gaan niet akkoord met het standpunt van de Europese Commissie en zullen antwoorden’, reageerde vicevoorzitter van de reclame-afdeling Dan Taylor. Zo kan de techkolos vragen om documenten in te kijken, eigen bezwaren in te dienen en kan het bedrijf ook een hoorzitting aanvragen. In eerdere zaken is Google telkens ook in beroep gegaan.

Lees ook